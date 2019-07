La vittoria della Champions League da protagonista, la finale di Nations League raggiunta e una stagione con zero dribbling subiti nelle ultime 64 partite. E' stata un'annata da ricordare per Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool, candidato al premio di Pallone d'Oro.



Intervenuto ai microfoni di Liverpool TV, il centrale dei Reds ha dichiarato: "Pallone d'Oro? È arrivato il tempo di cambiare, capisco sia più facile consegnare il premio ad un attaccante, perché è più bello vederlo in azione. È un onore sentire le persone che parlano di questo, ma io cosa posso fare? Non ho nessuna influenza, posso solo concentrarmi sulla prossima stagione".