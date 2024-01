Van Dijk sicuro: 'Ecco chi è l'attaccante più ostico che ho affrontato'

Virgil van Dijk, difensore olandese del Liverpool, ha voluto sottolineare le qualità di Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto a giugno con il Milan: "L'attaccante più ostico che ho affrontato? Penso che sia stato Olivier Giroud. Ogni volta sembra che tu lo stia marcando bene, ma lui riesce sempre a segnare, in un modo o nell'altro: con la testa, con il piede, con il ginocchio. Ha segnato spesso contro di me. Poi non dimentico Sergio Agüero, che è stato fortissimo, ma anche Erling Haaland e Gabriel Jesus. Tutti rendono le tue partite molto difficili", ha detto in un'intervista a France Football.