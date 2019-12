Non c’è Cristiano Ronaldo alla cerimonia di Parigi per l’assegnazione del Pallone d’Oro. Il portoghese, come l’anno scorso, ha disertato l’evento. “CR7 non ci sarà, avrai un concorrente in meno per il Pallone d’Oro”, ha detto un giornalista a van Dijk a Parigi. Il difensore del Liverpool, candidato alla vittoria finale, ha così risposto: “Perché, Cristiano Ronaldo era un rivale?”. Parole non proprio al miele del centrale olandese verso CR7...