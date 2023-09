A quasi un anno dal Mondiale in Qatar Louis van Gaal non ha ancora digerito l'eliminazione della sua Olanda ai quarti di finale contro l'Argentina. Intervistato da NOS, l'ex ct si è sfogato attaccando la Fifa: "Guardate come ha segnato l'Argentina e come abbiamo fatto gol noi; e come agli argentini è stato concesso tutto senza nessuna sanzione. Credo che fosse tutto premeditato, e tutto quello che dico lo penso davvero. Ho proprio l'impressione che Messi doveva diventare campione del mondo".



IL CAMMINO DELL'ARGENTINA - Accuse dure quelle di van Gaal, fatto fuori ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari nel quale uno dei gol decisivi l'ha segnato proprio Leo Messi su penalty. In semifinale l'Argentina ha vinto 3-0 con la Croazia e ad aprire la gara è stata ancora La Pulce, di nuovo su rigore; poi in finale hanno superato la Francia nella lotteria dal dischetto dopo il 3-3 tra tempi regolamentari e supplementari. E, anche in quel caso, a sbloccare la partita è stato Messi dal dischetto.