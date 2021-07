Per Louis van Gaal potrebbe essere arrivato il momento giusto di tornare in pista. L'allenatore olandese ha rilasciato un'intervista a L'Equipe dove ha toccato vari temi, dal livello medio di questi Europei ad un suo possibile ritorno in Nazionale, oltre agli elogi per l'Italia: “La UEFA ha commesso un grave errore con la modifica del formato, passando da 16 a 24 squadra ha abbassato il livello del torneo. Nei gironi la maggior parte delle partite non sono state interessanti. L'Italia è la migliore squadra che ho visto durante il torneo, spero che vincano. Sono riusciti a modificare il loro gioco, lasciando il catenaccio per proporre un calcio collettivo in cui la squadra è davanti al singolo”. E su un possibile ritorno sulla panchina dell'Olanda: “Sarebbe incredibile se mi offrissero il posto per la terza volta, in quel caso dovrei pensarci bene, anche se sono in pensione!”.