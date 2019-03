All'età di 67 anni Louis Van Goal ha annunciato il suo ritiro. Come riportato da As, l'ex tecnico olandese ha dichiarato: "Lascio! Mia moglie ha smesso di lavorare ventidue anni fa per starmi accanto e accompagnarmi nel mio lavoro all’estero. Le dissi che mi sarei ritirato a 55 anni. Ora, in realtà, ne ho 65 e proprio non posso continuare".