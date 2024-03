Van Hecke: 'Un'emozione giocare all'Olimpico con la Roma. Lukaku è un grande attaccante'

Jan Paul van Hecke, difensore del Brighton, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club inglese soffermandosi in particolar modo sulla prossima partita europea contro la Roma. Queste le sue parole:



Sorteggio emozionante?

"Quando si guarda il sorteggio, a volte sembra un po' irreale vedere il Brighton sorteggiato contro la Roma. È davvero speciale andare allo Stadio Olimpico ed è speciale per tutti noi. Ci sono grandi stadi in Europa League e si gioca contro grandi squadre. Con il sorteggio non si sa mai chi si troverà davanti e quindi si spera di fare una bella partita e noi l'abbiamo fatta. Quindi speriamo di passare al turno successivo".



Sulla partita con il Feyenoord.

"Ho visto la partita perché sono olandese. E' stata una bella partita da guardare".



Sulla Roma.

“La Roma è una buona squadra con giocatori davvero forti ma penso che per noi ci siano anche ottime opportunità. Proveremo ad andare lì e a fare un buon risultato. È un avversario difficile, ma penso che anche noi siamo una squadra forte, quindi vedremo”.