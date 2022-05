(Alessandro Bassi è anche su

Louis Van Hege in Italia è stato senza dubbio il primo grande campione straniero, che in Italia ha giocato con la maglia del Milan dallo scoppio della Prima guerra mondiale. Van Hege nasce il 29 marzo 1889 a Molenbeek-Saint-Jean, in Belgio. Dopo i primi anni nella squadra dell'Union St. Gilloise, nella quale fa il suo esordio nel 1906, ben presto grazie alle sue prestazioni si inizia a parlare di Van Hege anche a livello internazionale. Durante un'amichevole giocata all'Arena nel marzo del 1910, il Milan nota le sue qualità. Sono anni di dilettantismo puro in Italia, i calciatori possono trasferirsi da una squadra all'altra soltanto per ragioni anagrafiche o lavorative. Van Hege trova lavoro alla Pirelli, iniziando così una magica avventura nel nostro calcio. Nell'agosto dello stesso anno La Gazzetta dello Sport così ne dà la notizia: "Leggiamo sulla «Vie Sportive» di Bruxelles che i giuocatori Van Hege, Pierard, Tobias, sono partiti per Milano, dove giuocheranno nelle file del Milan Club". Van Hege fa il suo esordio in una partita ufficiale con la maglia rossonera sul finire del novembre del 1910, quando in campionato il Milan va a vincere 3 a 0 sul campo del Genoa. Il pubblico italiano rimane subito affascinato dal suo stile di gioco, diverso da tutti quelli che avevano visto sino ad allora. Soprannominato "pallido saettante" per la sua carnagione molto chiara e per i suoi dribbling in tutta velocità, era diverso da tutti gli altri giocatori visti in Italia: questi erano sì bravi nel dribbling-game, ma da fermi, mentre Van Hege riesce a dribblare gli avversari prendendoli in velocità, senza fermare il pallone.É stato una della "stelle" del football dei pionieri, di lui Antonio Ghirelli diceva avere uno stile di gioco "squisito e modernissimo". Con Van Hege il Milan esce da un periodo di flessione e di anonimato coinciso con la riforma "autarchica" voluta dalla Federazione nel 1908 tornando ad essere protagonista alle spalle della Pro Vercelli.BOMBER IMPLACABILE - Van Hege non eccelle solo nel fondamentale del dribbling. È il miglior marcatore del Milan nelle stagioni 1910/11, 1911/12, 1912/13 e 1913/14 (le successive ultime due stagioni, quelle di guerra, ha giocato con il Milan solo 3 gare) con una media realizzativa impressionante di oltre un goal a partita. Implacabile come marcatore, Van Hege è oltremodo intelligente e capisce perfettamente quando è il momento di mettersi al servizio della squadra, attirando su di sé le attenzioni dei difensori avversari per lasciare che i suoi compagni si inseriscano per le conclusioni grazie alla precisione delle sue sponde e dei suoi assist.Emilio Colombo così ne tesse le lodi sulle colonne de Lo Sport Illustrato: "Van Hege, che non difetta di muscoli, è potente nel tiro in goal. Si serve nel tiro d'ambo i piedi e colla stessa sicurezza. Saetta da fermo e in corsa. Non disdegna il tiro lontano, di sorpresa". Nel 1915 attraverso un referendum indetto da La Gazzetta dello Sport viene eletto miglior giocatore italiano. Con il Milan vince la Coppa Federale del 1915/16 , il trofeo organizzato dalla Federazione in sostituzione del campionato interrotto e mai più ripreso a seguito dell'entrata nella Prima guerra mondiale dell'Italia. Nel 1916 Van Hege torna in Belgio, a combattere. Durante i duri anni bellici, Van Hege ritorna in Italia alcune volte per disputare alcuni incontri amichevoli di beneficenza in favore delle famiglie delle vittime. Paradossalmente Van Hege gioca con rappresentative militari prima ancora di esordire con la Nazionale, complice la guerra. Esordisce con la Nazionale belga il 9 marzo 1919, sulla soglia dei 30 anni e vi gioca sino al 1924, conquistando la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1920. Nel 1919/20 torna a giocare con il Milan, terminando al nono posto. Dopo aver continuato a lavorare per la Pirelli in Belgio, dove ha diretto una filiale, e aver giocato ancora con l'Union St. Gilloise, del quale è stato anche il vicepresidente per una decina di anni, Van Hege muore a Bruxelles il 21 gennaio 1986, all'età di 96 anni. Per concludere, interessante è riportare uno stralcio di una conversazione che Louis Van Hege ebbe molti anni dopo il suo ritiro che lo storico Antonio Ghirelli riporta nel suo fondamentale Storia del calcio perché meglio di qualsiasi spiegazione racconta alla perfezione cos'è stato il football dei pionieri: "(...)Ho avuto la fortuna di praticare il giuoco del calcio in una epoca nella quale una squadra era composta di amici di una stessa squadra, d'un quartiere, d'un villaggio o d'una cittadina. Il club era la loro famiglia e i suoi colori erano sacri. Si difendevano con tutto il cuore; l'entusiasmo s'impadroniva di tutti, giocatori e dirigenti. Era la sola ricchezza (...)".