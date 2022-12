C'è stata un'estate in cui la Juventus stava per portare in Italia uno dei migliori attaccanti di quel momento. Si tratta Robin Van Persie, che nel 2012 è stato a un passo dai bianconeri, come racconta lo stesso ex attaccante in un'intervista all'Effe Relativeren Podcast: "Un giorno il presidente dell'Arsenal mi fece vedere il bilancio positivo, io risposi che non mi interessava nulla e volevo solo vincere la Premier League". Lì, qualcosa si rompe: "Volevo andare via dall'Inghilterra, così trovai un accordo con la Juventus ma l'Arsenal fece saltare tutto. Così andai al Manchester United".