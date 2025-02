ANP/AFP via Getty Images

Van Persie pronto a diventare il nuovo allenatore del Feyenoord: c'è un precedente con l'Inter

Cristian Giudici

47 minuti fa



Robin Van Persie si appresta a diventare il nuovo allenatore del Feyenoord. Che (dopo aver esonerato Brian Priske arrivato la scorsa estate al posto di Arne Slot passato al Liverpool) si è qualificato agli ottavi di finale in Champions League, eliminando il Milan ai playoff con in panchina Pascal Bosschaart. Ora pronto a lasciare il posto all'attuale tecnico dell'Heerenveen.



Il Feyenoord pescherà Inter o Arsenal al sorteggio di venerdì. Oltre ad aver giocato con i Gunners in Inghilterra, Van Persie ha sfidato i nerazzurri quando giocava in patria a inizio carriera. Correva l'anno 2002 (la stagione del 5 maggio) e il suo Feyenoord fece fuori l'Inter di Hector Cuper (andata 0-1 a San Siro e 2-2 nel ritorno in Olanda) in semifinale di Coppa Uefa, poi vinta battendo in finale il Borussia Dortmund, che a sua volta aveva eliminato il Milan.