Zinho Vanheusden si è imposto allo Standard Liegi, che lo ha acquistato la scorsa estate dall'Inter per 13 milioni di euro. Nonostante l’infortunio al ginocchio a inizio campionato, il difensore belga è cresciuto così tanto da essere anche capitano in diverse occasioni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'Inter ragiona sulla possibilità di far valere il gentlemen agreement stabilito un anno fa per la ricompra fissata a 20 milioni. I contatti tra i club sono continui, anche se non è ancora arrivato il momento di sedersi a trattare.