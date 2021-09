Dalle sfide tra i fratellinei derby di Milano a quelle più recenti dei fratelli. Ora lo scontro in famiglia arriva all’Olimpico Grande Torino e riguarda iNon è la prima volta che i due si ritrovano uno contro l’altro, era già accaduto nel 2018 in un(partita finita 4-1 per i biancocelesti) ma quella volta fu quasi un caso: Vanja era la riserva di Alfred Gomis e giocò con la maglia del club di Ferrara solo due partite, ora invece ha scalato le gerarchie ed è diventato titolare nel Torino.insieme al fratello minore: fatto che in alcune occasioni ha anche alimentato alcuni rumors di mercato. La Juventus invece non c’entrava, il motivo delle “fughe” in Piemonte della mezzala era sempre Vanja Il centrocampista della Lazio era anche allo stadio per l’esordio stagionale dei granata, in Coppa Italia contro la, e ha postato orgogliosamente su Instagram un video fatto con il suo cellulare del rigore parato dal fratellino (fratellino per modo di dire, considerato che l’estremo difensore è alto 202 centimetri e pesa 90 chili).Torino e Lazio arrivano alla partita di domani in condizioni diverse, la squadra granata è in grande salute e grazie anche a una parata di Vanja sual ’90 ha portato a casa la vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il. I biancocelesti sono reduci da una settimana complicata e si aggrappano a Sergej, uno dei leader della squadra per tornare alla vittoria.