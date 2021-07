Il regista Enrico Vanzina ha rilasciato un'intervista a "Il Fatto Quotidiano" per i 35 anni del film "Yuppies". Ecco le tematiche trattate, legate al calcio:



SU GIANNI AGNELLI - "Si divertiva con i nostri film, gli piaceva una scena di "Eccezzziunale veramente", quando Diego Abatantuono, nei panni del terroncello tifoso bianconero, sosteneva di essere pronto a prestargli i soldi per acquistare Maradona; l'avvocato era anticonformista, un modo per sentirsi vicino al popolo, per tramutarsi in simbolo".



SU BERLUSCONI - "Ho assistito a qualche telefonata tra loro, uno chiedeva come va la "Standa", l'altro si informava della "Rinascente" e magari domandava quanti panettoni pensava di vendere per Natale".



SUI DELLA VALLE - "Io e mio fratello eravamo amici di Della Valle, così decidemmo di iniziare Yuppies con Jerry che apriva un armadio e mostrava soltanto "Tod' s". Non solo: per lanciare il film, andiamo ospiti in trasmissione da Pippo Baudo e va in onda proprio quella scena. Da lì, me lo ha confermato Diego, ci fu il boom della sua azienda"