Qualcosa non va, qualcosa non torna. L'ultimo weekend di Var ha evidenziato una crisi sempre più nera e profonda. Come scrive oggi il Corriere della Sera a preoccupare, più che il sistema in sé, sul quale comunque mettere mano e l'Aia è la prima a saperlo tanto da aver già inviato un dossier all'Ifab con possibili correttivi al protocollo, è il rapporto di fiducia fra le parti che si sta logorando ogni giorno di più. Doveva unire, il Var, invece divide.



Se la tecnologia c'è perché non utilizzarla sempre e comunque? Come succede per falli di mano e fuorigioco, dove ormai vengono annullati gol per pochi centimetri? Gli arbitri hanno paura di perdere la centralità? Per questo motivo l'Aia, ha proposto l'ipotesi di portare modifiche al protocollo passando ad esempio dalla contestatissima dicitura attuale "chiaro ed evidente errore" a una classificazione dettagliata di casi dettagliati di casi nei quali la tecnologia deva intervenire, un modo per allargare il raggio d'azione. Un'altra ipotesi è quella di avere un pool specializzato di videoassistenza, formato anche da arbitri che abbiano appena chiusa la carriera sul campo, in modo da avere una squadra di esperti.