Il Var e le polemiche. Con la Serie A ferma e i giocatori di rientro dalle vacanze, è la Liga che si lamenta dei direttori di gara e dell’utilizzo del Var. Il Real Madrid, caduto clamorosamente in casa contro la Real Sociedad, si lamenta per un rigore non concesse per fallo del portiere Geronimo Rulli sul giovane Vinicius Jr.









POLEMICHE - Il portiere argentino, che nel postpartita spiega di aver toccato prima il pallone, con le mani tocca anche il 28 merengue, mandando su tutte le furie i piani alti del Real. Parte Emilio Butragueno: “Siamo sempre stati molto rispettosi con gli arbitri e siamo sostenitori del Var, ma c’è qualcosa che non capiamo. Non so se hanno consultato il Var o se hanno comunicato qualcosa… Dal nostro punto di vista sembra che non ci sia stato alcun consulto. E’ qualcosa che non capiamo, onestamente. Se il Var è stato introdotto è per risolvere queste questioni”.





SOLARI - Anche l’allenatore del Real, Santiago Solari, si scaglia contro la squadra arbitrale: “Il Var è stato messo per fare chiarezza. Se non ci sono certezze, devi consultarlo. In caso contrario, perde ragione di essere”.