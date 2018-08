Il Var continua a rivoluzionare il calcio mondiale. Dopo l'esperimento positivo della della scorsa stagione in Serie A e gli ottimi risultati ottenuti a Russia 2018, presto la tecnologia potrebbe sbarcare anche in Champions League: l'Uefa, infatti, sta pensando di introdurlo già dall'edizione 2018/19 della massima competizione europea per club, ma soltanto a partire dalla fase dei quarti di finale.



DA AGNELLI A COLLINA - Secondo quanto scrive il Times, infatti, i vertici dell'Uefa sono rimasti impressionati dai miglioramenti arbitrali avuti all'ultimo Mondiale grazie al Var e stanno prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di una sua rapida introduzione in Champions. L'argomento sarà discusso la settimana prossima, durante un incontro a Montecarlo, mentre una decisione definitiva dovrebbe essere presa entro la fine di settembre. L'utilizzo del Var in Champions League era stato chiesto a gran voce da Andrea Agnelli dopo l'eliminazione della Juventus dai quarti di finale della scorsa stagione, per mano del Real Madrid, con un attacco diretto a Pierluigi Collina, all'epoca responsabile degli arbitri, che si è dimesso qualche settimana fa e negli ultimi giorni aveva ammesso come fosse "complicato" proporlo in una competizione come la Champions.