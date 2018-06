Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, parla a RMC Sport del Var e del suo rodaggio: "Var sui maxischermi in Serie A nella prossima stagione? Si può fare di più, tanto, andare avanti col progresso. Io dico che a livello tecnologico sarà tutto molto più facile e il Var sarà apprezzato da tutti. Le sperimentazioni porteranno gli errori prossimi allo zero. Var in B? In questo momento con chi ne parlo?. Chi sono i referenti dal punto di vista tecnico? Allo stato attuale, quindi, dico no"