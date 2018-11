Nelle scorse settimane il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva lanciato alcune idee per cambiare l'utilizzo del Var: rendere disponibile agli allenatori o ai capitani delle squadre la chiamata dell'utilizzo della tecnologia nei casi non rivisti dagli arbitri. Una proposta, questa, che non è piaciuta al disegnatore degli arbitri di serie A, Nicola Rizzoli.



"Se siamo nel protocollo non c’è una situazione che non sia stata controllata. Che senso ha mettere in competizione un allenatore con il Var? Andiamo a mettere in competizione delle persone che devono fare due lavori differenti. Entriamo in un merito di cultura che essenzialmente è il fatto di non fidarsi" ha dichiarato Rizzoli.