Tanti episodi e tante polemiche per un uso del Var controverso. Dopo i progressi e i successi dello scorso anno, che ne hanno fatto un esperimento di esportazione mondiale, la tecnologia che dovrebbe aiutare gli arbitri nella direzione di gara e nel'analisi degli episodi più rilevanti di una partita non sta portando benefici al campionato in corso, anzi. Il problema, stando a quanto individuato da molti critici, sta nelle nuove sfumature del regolamento in merito all'applicazione che hanno consegnato nelle mani degli arbitri ogni scelta sull'entità di un contatto: in sostanza la valutazione di un tocco è sua esclusiva e l'intervento del Var è limitato al solo "grave errore". Un metodo che ha cambiato tanto e riportato anche diversi errori in queste prime giornate.



Ecco perchè, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il designatore Rizzoli - imbufalito a causa degli errori negli ultimi turni - avrebbe deciso di tornare all'antico uso del Var, quello che tanto successo ha avuto lo scorso anno.