Raphael Varane ha parlato al media norvegese TV2 del suo trasferimento al Manchester United: "Io e la mia famiglia abbiamo incontrato Sir Alex Ferguson prima di firmare col Real Madrid, è vero, ed è stata un'esperienza fantastica per me. Il resto della storia lo conoscete già. Mi sono divertito molto a Madrid e penso che fosse destino andarci. Sono felice di aver trascorso dieci anni meravigliosi. Ma avevo bisogno di una nuova sfida e volevo giocare in Premier League. Il Manchester United è un club ricco di storia e vuole tornare al top: questa sfida mi ha tentato. Il club è come una famiglia e io sono qui per aiutare la squadra".



Il futuro di Pogba: "È una sua decisione, ma ovviamente spero che rimanga qui per molto tempo. È un giocatore fantastico".



Il ritorno di Cristiano Ronaldo allo United: "È un calciatore eccezionale e sono molto felice di ritrovarlo, è bello essere di nuovo nello stesso spogliatoio. Lui è sempre positivo e ha sempre una battuta pronta. Nonostante la sua età è più forte che mai, grazie alla sua etica del lavoro e al suo istinto del gol".