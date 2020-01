Nel corso di un'intervista concessa a Dazn, il difensore del Real Madrid Raphael Varane parla anche del proprio futuro: "Essere un giocatore del Real significa avere pochi margini d'errore. Dobbiamo essere capaci di difendere in avanti per pressare gli avversari e questo a volte ci porta anche ad avere 50 metri di campo alle spalle. È per questo che dobbiamo avere una concentrazione massimale. Il mio futuro? Ogni anno qui è una grande sfida. Sono al Real da otto anni e all'inizio di ogni stagione è come ricominciare da zero. Ricomincio tutto per dare il meglio di me".