Raphael Varane è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Galatasaray. Interrogato sulle possibilità che i Red Devils hanno di vincere la Champions si è detto fiducioso nelle capacità della squadra: "Credo che possiamo farcela: abbiamo in squadra la qualità per arrivare fino in fondo ma dobbiamo migliorare. È una competizione che si basa sui dettagli, quindi dobbiamo essere efficienti per vincerla, essere più propositivi sotto porta. Non è stato l'inizio di stagione che ci aspettavamo, ma abbiamo una buona mentalità e credo ancora che possiamo competere con i migliori team del Mondo."