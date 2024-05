Vardy-Como, perché si può fare davvero

può diventare il grande colpo di mercato del Como in Serie A. Per festeggiare la promozione conquistata nella regular season, i biancoblù stanno pensando davvero all'attaccante del Leicester. Anche le Foxes sono tornate in Premier League dopo una stagione in seconda divisione, l'attaccante inglese è stato uno dei principali protagonisti della squadra di Maresca con 16 gol in campionato (18 stagionali).- Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti. Nel giorno della promozione del Como in Serie A Vardy era in tribuna con tanto di trombetta, per festeggiare la squadra di Fabregas dopo il pareggio con il Cosenza., i rapporti sono ottimi e per questo l'idea di portare Vardy in Italia può diventare un'opzione concreta.

- Quest'anno il grande. Due in meno di Vardy. Un contributo importante è arrivato anche dall'ex Torino Simone Verdi che ha segnato otto reti servendo due assist ai compagni, a metà stagione è arrivato Gabriel Strefezza considerato il colpo di mercato di gennaio della B: sempre titolare da quando è stato preso, ha totalizzato tre gol e due passaggi decisivi.