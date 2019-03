Uno storico traguardo, quello che ha raggiunto Jamie Vardy nello scorso turno di Premier League. Grazie alla doppietta rifilata al Fulham, nella partita casalinga del suo Leicester, Vardy ha raggiunto quota 100 gol con la maglia delle Foxes.



L'UNICO DOPO GARY LINEKER - Un grande risultato, che lo ha portato vicino ai grandi nomi del club inglese. È il primo a riuscirci dopo Gary Lineker, storica punta del Leicester, considerato uno degli attaccanti più importanti di tutti i tempi del calcio made in England. La sua carriera è iniziata proprio con il club del Leicestershire, con il quale, in 7 stagioni, ha segnato 103 reti.



L'UNICO BIG RIMASTO DOPO IL 2016 – Un traguardo importante per Vardy, arrivato dopo sette stagioni, proprio come Lineker, nelle quali ha messo insieme 262 presenze, 36 di queste (con 24 gol) collezionate nel 2016, l'anno dello storico trionfo in Premier, insieme a compagni che, a differenza sua, con il tempo hanno scelto di partire. Kantè è finito al Chelsea, raggiunto poi da Drinkwater, Mahrez, si è trasferito al Manchester City. I protagonisti del 2016 se ne sono andati, Vardy no. Ha rifiutato l'Arsenal, perchè il Leicester è la sua vita. E' arrivato nel 2012, è diventato leggenda nel 2016. Ora vuole diventare una bandiera.