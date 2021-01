Il Città di Varese comunica di aver tesserato in data odierna l’attaccante classe 1986 Osarimen Giulio Ebagua. Nativo di Benin City, in Nigeria, il 6 giugno 1986 Ebagua ha militato in tutte le serie italiane dalla Serie A fino alla Serie D. Settore giovanile al Torino, poi il debutto in prima squadra con la maglia del Casale in Serie C2 nel 2005/06; Pescara, Novara e Canavese gli altri sodalizi tra C1 e C2 fino al 2008/09, poi nel 2009/10 l’approdo a Varese in Serie C1 dove in 29 presenze mette a segno 14 gol. Numeri confermati anche la stagione successiva in Serie B quando va a segno 12 volte su 30 partite, rivelandosi decisivo per l’approdo fino alla semifinale playoff. Nel 2011/12 è impegnato con le maglie di Torino (Serie B) e Catania (Serie A) per poi tornare a Varese in Serie B nel 2012/13 dove realizza 17 reti in 35 presenze. Dopo il biennio successivo allo Spezia arrivano poi le esperienze con Bari, Como, Vicenza, Pro Vercelli, Bisceglie e gli arabi del Banniyas.