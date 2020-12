La variante Covid è arrivata in Italia. Lo conferma con una nota il Ministero della Salute che conferma che due soggetti, rientrati in Italia dal Regno Unito sono risultati positivi a questa nuova forma mutata del virus e sono ora in isolamento.



IL COMUNICATO - "Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto superiore della sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-Cov-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute".



70% PIU' CONTAGIOSA - La nuova variante è stata identificata in Gran Bretagna ed è stato scoperto che è fino al 70 per cento più elevata la sua capacità di trasmissione rispetto al virus Covid-19 conosciuto finora. La variante Covid era già stata identificata in Danimarca, Olanda e Belgio, mentre l'Italia, da oggi, ha chiuso le frontiere nei confronti del Regno Unito.