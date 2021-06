Redditometro, appena la parola è ricomparsa quasi corale è partita la ripulsa. Redditometro, se mai fosse, cosa farebbe? Metterebbe a confronto quanto spendi, consumi, investi con quanto dichiari sia il tuo reddito. Immediata barricata di obiezioni tecniche e para giuridiche e immediato cruccio per privacy e addirittura libertà che sarebbero violate. Perché ovviamente tutti d'accordo nel condannare e colpire l'evasione fiscale. Ma così, in generale. Senza nomi e cognomi. Come si fa a colpire l'evasione fiscale? Con parole e prediche. Come si fa a trovare e colpire gli evasori fiscali? Comparando quanto dichiarano con quanto spendono. Basta intendersi: l'evasione fiscale è una brutta cosa, gli evasori fiscali sono gente in carne e ossa. Quindi che il redditometro o quel che sia vada a cercare l'evasione e non pedini, non sia mai chiami per nome, gli evasori.Variante Delta (ex indiana): il 90% dei nuovi contagi in Gran Bretagna, contagi che risalgono. Soprattutto 42 morti al 7 giugno, 23 non erano vaccinati, 12 con una sola dose, 7 con due dosi. A Milano dei 10 contagiati (finora) in una settimana in una palestra appena riaperta uno è positivo alla variante Delta ed era stato vaccinato.. In Italia il sostanziale addio ad AstraZeneca allontana la data teorica del completamento della campagna vaccinale ma soprattutto allontana molti dalla certezze e allontana non pochi dalla stessa vaccinazione. Variante Delta e meno voglia di vaccinarsi lavorano a che questa estate non sia e non coincida con il funerale del Covid.Corriere della Sera informa e calcola: di questo passo ci vorranno 70 anni per la transizione green. Quale passo? Quello delle autorizzazioni per nuovi impianti: media cinque anni e mezzo. Chi deve investire nelle energie rinnovabili e dovrebbe farlo in Italia lo sa e di fatto rinuncia: l'asta per accedere agli incentivi è andata sostanzialmente deserta, coperto solo il 5% della disponibilità.Oncologo 600 euro e senza fattura, la vera malasanità.Da Bari una storia su cui lavorano magistratura e polizia, riguarda un oncologo che avrebbe ripetutamente consigliato alla sua paziente terminale di non chiamare mai altri che lui stesso (mai il 118) e che ripetutamente a chiamata avrebbe risposto facendosi ogni volta pagare 600 euro, ovviamente senza fattura. Alla telefonata della figlia della paziente, telefonata che comunicava "mamma è morta", sarebbe scattata la professionalità profonda dell'oncologo: "Sì, ma si ricordi di saldare la parcella". L'accusa per l'oncologo è di concussione verso paziente terminale, a noi che non siamo né magistrati né poliziotti viene da dire che il capo di accusa dovrebbe essere quello di malasanità, la vera e peggiore malasanità.Pet, animali domestici, anzi no: che antica e antiquata definizione! Allora animali da compagnia? Nemmeno, non ci siamo. Animali di famiglia? Eccoci, di famiglia: i pet sono membri della famiglia. Se ne contano tra cani, gatti, piccoli mammiferi, uccelli, rettili...60 milioni nelle nostre case. Uno a testa in media. Fanno parte della famiglia, che parte? Quella dei figli, i figli umani che le famiglie pochissimi fanno li surroghiamo con i pet. Come con i figli, che non facciamo, accade con i pet: li vogliamo più o meno a nostra immagine e somiglianza. E l'industria del food and health per pet se ne è accorta di questo nostro bisogno di...genitorialità. Infatti ha messo in commercio cibo vegano per il cane o gatto che mamma e papà vegani vogliono anch'essi vegani. E va alla grande il cibo bio per pet: biscottini alla mela o mirtilli o banana per assumere frutta, proprio come fanno gli umani di casa che mangiano bio. Ci sono poi i biscottini calmanti al bacon o altra essenza che rilassi. E negli Usa è dato trovare anche il croccantino alla cannabis. Pet surrogati, non per loro scelta, di figli. Umani invece autentici pessimi genitori.