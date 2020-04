Luiz Roberto Leven Siano sogna in grande. Nel 2021, infatti, si terranno le elezioni presidenziali del Vasco da Gama, club di Rio de Janeiro. Il candidato, intervenuto a foxsports.com.br, spiega: "Balotelli e Ibrahimovic? Hanno lo stesso agente, quello relativo a Ibra sarebbe un progetto più ambizioso. Stiamo trattando, vogliamo costruire il Vasco dei sogni. Non dobbiamo pensare a quali campioni verranno, ma al fatto che ne averemo. Se non sarà uno sarà un altro".