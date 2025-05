Vasco Rossi: "PSG-Inter? Scoprirò il risultato solo dopo la finale. Ecco cosa mi lega ai nerazzurri"

Corbis via Getty Images

, noto tifoso dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG. Queste le sue dichiarazioni:. Iniziai a guardare le partite quando non andavo più in giro per locali la notte e così potevo ritagliarmi del tempo libero la domenica pomeriggio. Quando cominciai a seguire l'Inter con più continuità, però, perdevamo sempre. Per almeno una decina di anni è stato sempre così e io ne soffrivo moltissimo. Ma più di tutto il resto fu proprio questo aspetto a farmi affezionare all'Inter".

"Certo, poi è arrivato anche Mourinho. Un periodo che ho vissuto al massimo e con molto entusiasmo fino alla conquista del Triplete. Quando lo stadio canta 'Ogni volta' è un grande orgoglio, mi rende molto fiero e mi fa venire i brividi come se fossi lì con loro. E poi, da quando hanno deciso di riprodurla, ha portato anche una certa fortuna. Quindi ancora meglio".. Quando faccio un concerto sono focalizzato al 1000% su quello e nient'altro, tutto il resto viene sospeso".