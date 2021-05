Franco Vazquez ha chiuso la propria esperienza al Siviglia e ora è sul mercato da svincolato. Il trequartista italo-argentino vorrebbe tornare a giocare in serie A, come lui stesso ha raccontato in un'intervista a El Mundo: "Il campionato italiano mi diverte ed è adatto a me. Voglio sentirmi di nuovo importante. Mi sento bene fisicamente per poter rendere ad un buon livello. Poi, ovviamente, il posto te lo devi guadagnare in campo, ma voglio sentire la fiducia del club e della squadra".



In passato il Torino aveva in più occasioni cercato Vazquez, ora potrebbe essere l'occasione giusta per prenderlo.