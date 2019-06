Stefano Vecchi, ex allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su 'Radio 24', soffermandosi su Andrea Pinamonti, 'suo' giocatore ai tempi dell'Inter: "Pinamonti è sempre stato un giocatore molto considerato, ha sempre confermato le aspettative che c'erano su di lui. E' un ragazzo e un professionista serio, uno che vuole crescere e migliorare. Quest'anno tra Frosione e Italia U20 ha fatto molto bene. Ha solo 19 anni, a quell'età riuscire a giocare in Serie A non è facile. E' giocando che si cresce. A volte si fanno scelte sbagliate, andando a Frosinone Pinamonti ha fatto una scelta giusta. Se fa ancora qualche passo in avanti può diventare davvero un giocatore importante e potrebbe diventare il centravanti che manca a una squadra che in prospettiva può diventare davvero forte"