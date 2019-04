"Zaniolo lo seguimmo quando giocava nell'Entella e l'Inter fu brava ad anticipare gli altri - racconta a MC Sport Stefano Vecchi, attuale allenatore del Venezia -. La scorsa stagione con noi fu protagonista perché nel campionato Primavera aveva doti e caratteristiche ben sopra la media generale. Dovevamo usare un po' il bastone per non fargli abbassare la concentrazione. Ha sempre avuto qualità devastanti, da giocatore internazionale. Che potesse crescere così tanto in così poco tempo però non se lo aspettava nessuno".