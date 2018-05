L'allenatore della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi ha parlato a margine del Premio Gentleman, per parlare della stagione dei suoi ragazzi: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi con la Supercoppa e il Viareggio, abbiamo fatto bene in Youth League e abbiamo raggiunto direttamente le semifinali del campionato. Il bilancio della stagione è positivo, mi auguro di poter vincere lo Scudetto".



COLIDIO - "E' uno dei tre che ha più talento con Odgaard e Zaniolo. E' il più giovane e sta facendo molto bene. E' arrivato dall'Argentina e si è calato in una nuova realtà. Sta facendo bene ed ha talento".



ZANIOLO - "Zaniolo, forse, è il più pronto perchè ha esperienza italiana, fisico e qualità. Se lavorerà giocherà nel calcio vero. I problemi con lui sono stati risolti, fa parte del classico gioco del bastone e della carota che serve per far crescere i ragazzi. Tutti si aspettano tantissimo da lui e deve lavorare sempre al massimo".



ODGAARD - "Odgaard ha grande talento, è un danese un po' freddo e gli servirebbe un po' più di temperamanto. La società ha investito su di loro e stanno dimostrando di valere l'investimento".



LISTE UEFA - "In vista delle competizioni UEFA ci sono obblighi da seguire per quanto riguarda i giovani. Negli anni scorsi diversi ragazzi che vengono dalla Primavera hanno giocato in Europa. E' successo con Mazzarri, con De Boer e anche con me a Soutampthon. Ovviamente spetta alla società e a Spalletti decidere se e chi verrà arruolata".



PINAMONTI - "Pinamonti? Non credo che giocherà con noi le finali Scudetto, ormai fa parte della prima squadra".



MANCINI - "Mancini CT? Lo conosco bene, ha fatto benissimo all'Inter ed è tra gli allenatori italiani più importanti. Farà bene anche con l'Italia".