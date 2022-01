vincente in extremis contro ilha reagalato tanti spunti di riflessione ache porta a casa tre punti fondamentali soffrendo più del previsto, ma centrando il successo anche grazie alle energie fresche in uscita dalla panchina. Fra queste c'è stata, seppur, anche la 100esima presenza di, uomo più che discusso anche in sede di mercato e per cui l'addio ai colori nerazzurri è già ampiamente annunciato.Mai più di 30 minuti da ottobre in poi, solo 2 volte da titolare (alla 4a di Serie A col Bologna e in Coppa Italia con l'Empoli) e un totale diper un ragazzo che si considera un potenziale titolare (e l'ha detto pubblicamente in una recente intervista)(l'ha presa e ripresa Vecino, la Garra Charrua), ma per cui davanti a sé non vede più il nerazzurro come una priorità.di lasciare Milano per ritrovare spazio e condizione anche in vista dei playoff mondiali dell'Italia, ma negli ultimi giorni, subito dopo il gol con l'Empoli di Coppa ItaliaSensi è ritenuto importante dalla società come eventuale jolly da utilizzare anche in attacco al posto dell'infortunato Correa, mentre, (la Lazio è sullo sfondo, ma deve sbloccare l'indice di liquidità e ci sono anche Torino e Napoli) in questi ultimi 7 giorni di sessione invernale per agevolare un nuovo acquisto nerazzurro.