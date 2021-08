Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, parla dal ritiro della Nazionale uruguaiana del problema sul rientro dei sudamericani, a ridosso con la terza giornata di serie A: "È stata più una questione mediatica che non reale all'interno del club. L'Inter non ci ha certo impedito o suggerito di non partire. Ne abbiamo parlato con i compagni di Nazionale ma nessuno ha avuto grossi problemi. Maxi Gomez ha avuto qualche problema in Spagna perché perderà una partita di campionato dato che sono tre le gare di qualificazione. Per un club è comprensibile che venga sollevato il problema. ​Ti fai un tampone e rientri subito in squadra. Per noi è stato tutto così tranquillo che anche la società ha fatto i test per farci viaggiare in questo momento. E in nessun caso ci hanno detto niente".