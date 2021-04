Protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari, Matias Vecino. Queste le parole del centrocampista, che ha parlato del suo infortunio.



"Non è stato facile questo periodo in cui sono stato fermo, si soffre tanto ma l’importante è avere pazienza, lavorare sempre duramente e saper aspettare il momento giusto. Il mio idolo? Veron. Mi è sempre piaciuto, è stato un riferimento per me. Diventare come lui non è per niente semplice ma l’ho sempre ammirato per la sua qualità e la sua personalità. La mia top 5 dell'Inter? Julio Cesar, portiere unico. Uno dei simboli del Triplete". Zanetti in difesa, un esempio, simbolo e leggenda. Veron a centrocampo, Il mio idolo. Recoba dietro le punte, un mito, uno dei giocatori uruguaiani più forti di sempre. In attacco Eto'o, fortissimo a livello mondiale".