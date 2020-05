E’ stato eroe di nottate indimenticabili, tutti i tifosi dell’Inter hanno un pezzettino di cuore che, pensando a lui, sorride, ma Matias Vecino non è più intoccabile. Anzi. Antonio Conte ha fatto la sua scelta: tra i jolly presenti In rosa, a centrocampo, quello destinato a restare è Roberto Gagliardini, ritenuto utile per fisicità e duttilità. Con tre competizioni da affrontare, l’ex Atalanta può essere prezioso. Un ragionamento diverso per Vecino che, a fronte di un’offerta congrua, lascerà l’Inter.



CIFRE A BILANCIO - L’uruguaiano è stato prelevato dalla Fiorentina nell’estate del 2017 per 25 milioni, per questo al 30 giugno 2020 il suo cartellino a bilancio peserà per circa 15,7 milioni. Il club nerazzurro parte da qui nel valutare il giocatore. Per non registrare una minusvalenze, nella prossima sessione di mercato per Vecino l’Inter dovrà incassare almeno 9,4 milioni. Tutto quello che verrà in più frutterà una plusvalenza.



IL PREZZO - Marotta lo sa, e ritiene che il prezzo giusto per il centrocampista ex Fiorentina sia tra 22 e 25 milioni. Non meno. La plusvalenza potenziale, in questo caso, sarebbe dunque di ben 15,6 milioni. Resta ora da trovare squadre realmente interessate al giocatore. In Spagna si rincorrono voci sul Valencia, che però, ad oggi, non ha presentato alcuna offerta formale. Anche l’interesse dell’Everton è meno intenso di qualche mese fa. Bisognerà attendere, l’Inter e Conte hanno però già fatto la loro scelta.