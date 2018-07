L'Inter cerca un centrocampista sul mercato. Barella del Cagliari piace molto, ma Spalletti ha chiesto un profilo con curriculum internazionale. La cessione di Joao Mario e/o un'offerta del Chelsea per Vecino possono sbloccare l'arrivo di Vidal dal Bayern Monaco, che a oggi chiede almeno 30 milioni di euro.



Secondo la Gazzetta dello Sport, Ausilio lavora sottotraccia ad altri nomi: uno è quello di Bakayoko del Chelsea, avversario stasera a Nizza. Il francese è in uscita dal club inglese, che un anno fa lo acquistò dal Monaco per 42 milioni di euro più bonus. Qui i margini per lavorare a una soluzione in prestito ci sono, ma resta un piano B.



Com'era pure la pista che portava a Hector Herrera: l'Inter lo ha seguito, ma quando ha capito che il Porto avrebbe ceduto solo a titolo definitivo ha mollato la presa e ora il messicano è vicino al Fulham.