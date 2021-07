L'ex allenatore dell'Udinese Julio Velazquez e protagonista di una salvezza clamorosa con il Maritimo in Portogallo ha commentato così il passaggio di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. L'allenatore spagnolo è stato colui che ha lanciato il centrocampista argentino durante la sua esperienza italiana



FELICE PER LUI “Sono molto felice per lui. Dal punto di vista personale è un ragazzo che si merita davvero tutto perché ha dei valori straordinari. A livello calcistico mi considero un privilegiato di aver potuto allenarlo all'Udinese e di averlo aiutato a conquistare le sue prime partite con l'Argentina. Secondo me sta continuando ad evolvere e migliorare giorno dopo giorno e stagione dopo stagione e sono felice per i suoi traguardi".



PRONTO PER UNA BIG - "Per me è un giocatore con un gran piede, con una grande capacità di stare nel gruppo, è un giocatore che gioca e fa giocare, con una grande capacità di leggere il gioco. All'Udinese rispetto al giocatore che era a Valencia è cresciuto molto a livello difensivo ed è un giocatore che, con fiducia, ha saputo far esplodere tutto il potenziale fino ad arrivare al punto di oggi. È al livello più alto, pronto a competere in qualsiasi club del mondo"



SIMEONE - “Credo sempre che tutti i buoni giocatori possono giocare in tutti i contesti. All'Atletico dipenderà dall'allenatore, però quello che è evidente per Rodrigo è che per caratteristiche, profilo e potenziale, senza nessun tipo di dubbio può fare benissimo all'Atletico con Simeone".