L'allenatore spagnolo Julio Velázquez, ex Udinese, Betis e Villarreal, è uno degli uomini del momento nel calcio portoghese. In soli 2 mesi sulla panchina del Maritimo (è al suo terzo incarico in Primeira Liga dopo Belenenses e Vitória Setúbal), ha evitato che la squadra di Madeira, ultimissima al suo arrivo, retrocedesse in seconda categoria. Un obiettivo raggiunto addirittura con una partita rimasta da giocare il Maritimo non solo è balzato fino alla 13esima posizione, ma è quasi più vicina alle posizioni che valgono un piazzamento Europeo che non quelle retrocessione.



Questa è la 5ª squadra che ex-Udinese salva dalla retrocessione dopo quanto già successo con il Belenenses, il Villarreal, il Murcia e l'Alcorcón. "Siamo arrivati con la squadra all'ultimo posto e questo era il nostro obiettivo quando siamo stati assunti. Sono molto felice, perché siamo venuti qui con molta passione e tutta la volontà del mondo per raggiungere l'obiettivo, sapendo che sarebbe stata una lotta molto dura, e fortunatamente abbiamo raggiunto l'obiettivo prima dell'ultima giornata", ha dichiarato l'allenatore spagnolo al termine della partita contro il Vitória de Guimarães, che è finita in pareggio e ha assicurato la salvezza al Marítimo.