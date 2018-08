L’allenatore dell’Udinese Julioè intervenuto in conferenza stampa subito dopo il pareggio col Parma: “La partita è positiva dopo il pareggio anche se volevamo vincere. La nostra idea è una squadra versatile tatticamente. Abbiamo iniziato con 4-1-4-1, poi abbiamo cambiato vari moduli. Mi piace la tattica e questo è quello che voglio, una squadra versatile tatticamente che capisca bene il gioco, un gioco che ci porti alla porta avversaria con pochi passaggi. Nostro obiettivo è giocare più nella metà del campo avversaria"- "Prima cosa, noi abbiamo bisogno di tranquillità, sono arrivati molti nuovi giocatori, ci serve tranquillità e lavoro. Per esempio Ekong ha fatto due allenamenti con la squadra anche se ha giocato con la sua vecchia squadra. Parla la medesima lingua di Nuytinck e questo è importante, il nostro pensiero è molto positivo. Per noi è importante la versatilità tattica, i nuovi arrivi sono importanti per questo. Mi è piaciuto più il secondo tempo del primo, nel primo tempo troppo passaggio ai piedi, dobbiamo giocare molto di più aggredendo più lo spazio. Oggi mi è piaciuta la mentalità e il pareggio di oggi sarà importante anche per il futuro. Nel secondo tempo abbiamo giocato con la testa più aperta e con molta più aggressività".