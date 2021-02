per galoppare sulla fascia: un motorino, lì a sinistra, per ilè un fattore determinante per la squadra di Stefano, con corsa, quantità, potenza e qualità: suo l'assist per il 2-0 dicontro il, il quarto in stagione, dopo quelli con Lazio, Parma (2) e Spezia. Che aggiunti ai 4 gol ne fanno uno dei più importanti negli ultimi 16 metri. E se a sinistra è al top in Serie A, è sul podio anche in Europa.- Partiamo da quei 35 chilometri e 1 toccati contro i calabresi: è al top nel mondo terzini insieme ad Alphonso Davies del Bayern Monaco e Hakimi dell'Inter: il canadese dei bavaresi è arrivato a 36,51 chilometri orari... Frecce nell'arco dei propri allenatori: Flick lo ha usato per scardinare le difese europee, Conte ieri ha puntato tutto su di lui per provare a ribaltare la Juve. Le cose non sono andate come sperava, ma l'ex Real è stato sicuramente tra i migliori.E a livello di mercato,, ora vale poco meno dei primi al mondo. Se in testa troviamo sempre il campione d'Europa, al secondo posto c'è l'ex campione d'Europa Robertson del, che non sta attraversando un momento brillante ma è comunque giustamente al numero 2 per il valor e per quello mostrato (nella gallery la top 10 dei terzini sinistri). E lì, subito dopo, c'è Theo. Esplosivo e dominante, fondamentale per questo Milan. Come fondamentale sarà, per lui, affrontare la Champions, già giocata, ma da protagonista, per continuare a crescere. E a sgasare sulla fascia.. Raphaeldel: 35 milioni (dati transfermarkt).