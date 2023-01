Come era possibile aspettarsi, anche a causa dei paletti posti dalle liste, il calciomercato invernale della Fiorentina si è aperto con un’operazione in uscita: da questa mattina Youssef Maleh è diventato un giocatore del Lecce. Il centrocampista marocchino si è trasferito a Lecce con la formula del prestito fino a giugno con obbligo di riscatto in caso di salvezza, fissato per una cifra attorno ai 6 milioni. Il centrocampista non sembra aver pienamente convinto e dopo appena due anni dal suo arrivo lascia già il capoluogo toscano.



Ma come sottolineato questa mattina da La Repubblica dopo il marocchino anche un altro giocatore è pronto a lasciare Firenze e la Fiorentina, stiamo parlando di Szymon Zurkowski anche lui molto vicino all’addio: per il quotidiano, nonostante il giocatore sia ai box per una forte lombalgia, il giocatore ha molte richieste e per questo i viola cercheranno di venderlo al miglior offerente. Il giocatore spinge fortemente per tornare ad Empoli, dove l’anno scorso fu vero protagonista, ma ancora i viola devono trovare il giusto accordo con il presidente Corsi: sul finire dell’ultima sessione di mercato si erano venuti a creare degli attriti tra i due club, chissà se dopo qualche mese la situazione è cambiata.



Come da inizio stagione tra i profili pronti a partire c'è anche quello di Marco Benassi. Il centrocampista in questi mesi, nonostante fosse stato escluso da ogni lista possibile si è sempre dimostrato un professionista esemplare risultando fondamentale per gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Visti gli ottimi rapporti la società ha fatto sapere che cercherà di fare di tutto per accontentarlo.