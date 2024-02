Grande serata per il, che per la prima volta nella sua storia ha saputo segnare quattro gol in una singola partita di Serie A, quelli decisivi per imporsi con il punteggio diIl giorno dopo la società brianzola ha consumato la sua personale vendetta social verso quegli appassionati che, nell'avvicinamento al match, non credevano alla possibilità di fare risultato per Palladino e la sua squadra. Da, non mancano i commenti messi in evidenza dal Monza.