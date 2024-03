Venditti compie 75 anni: 'Grazie Roma, che bel regalo ieri sera'

La feste delle donne e il compleanno di Antonello Venditti. L'otto marzo non è una data casuale per festeggiare anche il poker rifilato ieri dalla Roma di De Rossi sul Brighton. E lo storico cantautore ha voluto ringraziare la squadra con un post su Instagram: “Che bel regalo di compleanno per domani… che bella Roma! Grazie ragazzi". A corredo la foto dell'abbraccio tra Dybala e Cristante e la grafica del risultato netto dei giallorossi a pochi minuti dal fischio finale e dal suo "Grazie Roma" cantato a squarciagola all'Olimpico. Oggi Venditti compie 75 anni e la sua Roma gli ha certamente fatto un bel regalo anticipato.