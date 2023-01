Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Forti del ritorno alla vittoria a Genova e del titolo di campioni d’inverno non lo ammetteranno mai, ma, giorno dell’arrivo al Maradona dell’odiatissima Madama., dando così ufficialmente il vio alla macumba partenopea. Nonostante manifestino impavida sicurezza, sotto sotto. Perché lae arriva al Maradona proprio quel giorno lì, una data su cui persino il cinema ci ha costruito epiche saghe orrorifiche.Di solito,, al massimo anticipata al sabato sera, ma mai giocata di venerdì. Per giunta pure il 13.Vero che già un 17 venne esorcizzato dai partenopei nel 2020, vincendo ai rigori una finale di Coppa Italia disputata a porte chiuse, ma era un mercoledì.. A dire la verità, potrebbe ritorcersi pure contro la Juventus, quindi dipenderà dai flussi. Principalmente dal, il buon: “In 50 mila (ndr. solo?) spingeranno Osimhen e compagni alla vittoria, sperando in un arbitraggio all’altezza della situazione”. Un esplicito. Preoccupazione che arriva, paradossalmente, dopo che proprio il Napoli si è giovato nel week end dell’. Quelli che – Caiazza scripsit - starebbero “spingendo la Juventus”.Proprio domenica sera, sulle reti Mediaset, il direttore del CorSport– palesando un’onesta intellettuale non comune - ha dichiarato diE non è il solo, semmai l’amico Ivan è l’unico ad averlo manifestato apertamente. Quindi, caro Salvatore, inizia a scacciare il fantasma mediatico. E dopo Marassi, scaccia pure quello arbitrale. Per la cronaca:. A Marassi si è rivisto un Napoli dominante, certo, ma ancheE dopo quel danno grave non arrivarono nemmeno le scuse di AIA e FIGC (come invece capita alle milanesi), ma solo reprimende da parte di designatore e presidente federale., in mezzo ad un carosello di riti apotropaici. Che ci saranno lo stesso, pure stavolta, col Napoli campioni d’inverno e a +7 in classifica.. Non c’è scampo. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio.