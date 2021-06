Il Venezia si sta preparando ad affrontare la prossima Serie A e non perde tempo sul mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, siamo quasi all'ufficialità per Tyronne Ebuehi, terzino classe '95 del Benfica che nell'ultima stagione ha giocato al Twente in Eredivisie. La formula dell'acquisto è prestito con diritto di riscatto.