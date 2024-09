Getty Images

Venezia, Antonelli: "Crediamo molto in Busio, Di Francesco lo vede trequartista"

un' ora fa



Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan:



"Busio? è un giocatore in cui crediamo tanto, vuole bene al Venezia. Un ragazzo che giocava da mezzala ma non disdegnava andare a concludere: Di Francesco lo vede trequartista"



TANTI GIOVANI - "Noi abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, creare una squadra che avesse dei giovani per il futuro ma senza dimenticare i giocatori per il presente. Andare avanti con la base dell'anno scorso pensiamo sia l'unico modo per cercare di restare in Serie A"



POHJANPALO - "Un ragazzo molto legato al Venezia, ci tiene particolarmente. Ha fatto un paio di spezzoni in Nazionale. Lo aspettiamo, per noi è importante"