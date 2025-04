Venezia, Antonelli: "Qualcosa andava fatto meglio, dimostriamo che..."

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha presentato la sfida contro il Lecce, in programma alle 12:30 al Via del Mare, ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d'inizio del match salvezza: "Sicuramente qualcosa è stato fatto bene, qualcosa andava fatto meglio ma siamo arrivati a questo punto come squadra e dobbiamo dimostrarlo su un campo difficile come quello di Lecce"."Oggi dobbiamo pensare solo a questa partita, perché condizionerà anche le altre. Voglio vedere quello che ho visto dall'inizio del campionato, un gruppo unito che battaglierà fino alla fine"."È un giocatore di esperienza che ci può dare una mano, le scelte del tecnico sono sempre ponderate per far crescere questo Venezia".