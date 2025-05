Venezia, Antonelli: "Tutto sul futuro di Zerbin, Nicolussi, Candé, Marcandalli, Stankovic e Carboni"

Getty Images

Filippo, general manager e ds delretrocesso in Serie B, ha parlato in conferenza stampa: uno dei primi argomenti è stato il futuro del tecnico Eusebio Di Francesco, quindi si è passati ai giocatori."Quando abbiamo fatto il contratto, lo abbiamo fatto biennale, quindi senza sapere se fossimo rimasti in A. Metabolizziamo quanto successo, parliamo con il Comitato e poi parliamo con Di Francesco, ma di certo il suo futuro non è mai stato legato al risultato. In questo momento anche lui deve metabolizzare quanto successo. E' una persona eccezionale oltre ad essere un bravissimo allenatore, credo che si siederà volentieri con noi per parlare".

"Devo parlare con la proprietà".- "Ci ho pensato. Ma abbiamo passato 6 mesi a parlare dei giocatori che mancavano in difesa, poi i 6 successivi sul fatto che mancasse un attaccante. Dove sta la verità? Non siamo stati i peggiori dal punto di vista realizzativo, né della difesa. Poi se mi dite: avresti voluto prendere un attaccante? Vi dico di sì. I tempi del Venezia, con i paletti imposti dal Comitato, a volte non collimano con i tempi della Serie A dove ti dovevi muovere un po' prima".- "Stankovic era obbligo in caso di Serie A, diritto in caso di retrocessione. Lo riscatteremo, ad 1,5 milioni e una percentuale che rimarrà all'Inter per il futuro, abbiamo la possibilità di farlo entro il 18 giugno. Zerbin era obbligo, ma senza diritto. Tornerà al Napoli. Candé ha diritto: verrà riscattato, aveva una cifra stabilita per la Serie A ed una più bassa per la B, verrà riscattato. Carboni? Ha diritto di riscatto e controriscatto per l'Inter. Per lui devo parlarne. Nicolussi è già nostro. Marcandalli tornerà indietro. Radu aveva un contratto importante con l'Inter, noi ne abbiamo pagata una parte. Se teniamo Radu con Stankovic? Abbiamo Stankovic, Plizzari, Neri, penso che siamo a posto in porta".

"Su Joel, capito che avrebbe avuto piacere ad andare, abbiamo cercato di fare il nostro gioco e cercare di avere il massimo. C'è stata comunque un'operazione importante. Questo mi ha permesso di fare delle operazioni. Più che subita, mi dispiace che non siamo riusciti ad arrivare ad obiettivi che ci avrebbero permesso di completare l'organico. Joel è grande calciatore e ragazzo, ma non avevamo la struttura per supportare lui, dal punto di vista tecnico. Le scelte sono state fatte per mettere in piedi una squadra in grado di combattere per la squadra stessa, ma non per il singolo. Abbiamo inserito Fila per queste caratteristiche, non è stato facile in con i tempi che vi ho detto, nonostante sapevo che potesse servire un giocatore pronto per la Serie A. La prima cosa che farò quest'anno sarà prendere un attaccante".

- "Ci tengo a dire una cosa su lui, Crnigoj e questo tipo di contratti. Io non ce l'ho con Haps, anzi. Era l'ingaggio che mi costringeva a metterlo sempre sul mercato. Ma finito il mercato, Haps è un giocatore del Venezia. Lui ha dato tanto, così come noi a lui".- "Lui ha dimostrato di aver fatto bene, peccato per l'infortunio. Il suo percorso procede bene e crediamo in lui. La Serie A ci ha insegnato che possono succedere anche queste cose, come gli infortuni".- "Sicuramente è positivo, ma dalla Serie A hai un certo introito, dalla Serie B ne hai altri".

- "Sono tre giocatori che vanno in scadenza, hanno fatto molto bene qui in questi anni, parlato con loro e con il mister, se sarà deciso di continuare con questi ragazzi, una chiamata gliela farò".